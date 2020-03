Uefa stoppt Champions League und Europa League

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all Uefa club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.Full statement: ???? — Uefa (@Uefa) March 13, 2020

Dazu gehören die verbleibenden Spiele des Achtelfinals in der Champions League am 17. und 18. März. Die gesamten Mannschaften von Real Madrid und Chelsea befinden sich in Quarantäne, beide Teams wären nächste Woche im Einsatz gestanden. Chelseas Offensivspieler Callum Hudson-Odoi wurde positiv auf das Coronavirus getestet, mit Juventus' Daniele Rugani hat sich ein zweiter Spieler eines Achtelfinalisten angesteckt.

Ebenfalls nicht stattfinden werden alle Achtelfinal-Partien in der Europa League vom 19. März. Davon betroffen ist der FC Basel, der nächste Woche gegen Eintracht Frankfurt zum Rückspiel – ebenfalls in Frankfurt –hätte antreten sollen. Basel gewann das Hinspiel am Donnerstag auswärts mit 3:0. Die für den 20. März angesetzte Europapokal-Auslosung wurde ebenfalls verschoben.

Auswirkungen auf die EM



Mit dieser Entscheidung rückt die Verlegung der Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) immer näher. In der Bundesliga soll ab kommendem Dienstag bis zum 2. April nicht mehr gespielt werden. Zuvor hatten schon zahlreiche Länder wie Spanien, Italien, Frankreich, die Niederlande oder Portugal ihren Spielbetrieb ausgesetzt, so dass ein geregelter Saisonabschluss in diesen Ligen nicht mehr möglich ist.

Bei der Uefa ist für den kommenden Dienstag eine Krisensitzung per Videokonferenz mit allen 55 Mitgliedsverbänden geplant. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt die Verschiebung des Turniers in den Sommer 2021 inzwischen als erste Option. Den grossen Ligen des Kontinents würde das nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie dringend benötigte Zeit verschaffen.

Bereits am Donnerstag hatte die Uefa erstmals zwei Champions-League-Partien abgesagt: die Achtelfinal-Rückspiele zwischen Manchester City und Real Madrid sowie zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon. Am Freitag folgte die Absage aller Europacuppartien von nächster Woche. Wegen der EM stehen Ligen und Verbände unter zeitlichem Druck. Der dicht gestaffelte Fussball-Kalender gibt kaum noch freie Termine für Nachholspiele her.

