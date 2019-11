Die Türkei löst das EM-Ticket gegen Island

Dem türkischen Verband droht allerdings weiterhin eine Strafe wegen des Salut-Jubels am vergangenen Doppelspieltag im Oktober. Der Militärgruss an die an der Offensive in Nordsyrien beteiligten türkischen Soldaten hatte in ganz Europa für Wirbel gesorgt, in der Türkei hatte sich sogar Erdogan in die Debatte eingeschaltet. Inzwischen gilt in dem Krisengebiet weitestgehend eine Waffenruhe.

Die Uefa ermittelt in dem Fall seit Wochen, weil die Statuten des europäischen Dachverbandes politische Äusserungen jeder Art auf und abseits des Rasens untersagen. Ein Urteil gibt es bis heute jedoch nicht. Die Uefa teilte auf Anfrage lediglich mit, dass es zu dem Thema nichts Neues gebe.

Resultate und Telegramme:

Gruppe H

Türkei - Island 0:0

Bemerkung: 53. Lattenschuss Yilmaz (Türkei). 91. Lattenschuss Yazici (Türkei).