Die Schweizer Teams umgehen Ajax und Porto

Die Young Boys gehörten aufgrund des schwachen Koeffizienten zu den ungesetzten Teams und hätten mit etwas Lospech auf Ajax oder Celtic treffen können. Nun ist es der Sieger aus dem Duell zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Kopenhagen, den YB noch aus dem Weg räumen muss.

Gegen die Serben, auch sie haben den Europapokal der Landesmeister schon gewonnen, traten die Berner schon einmal an in der Qualifikation zur Champions League. 2004 war das, in der zweiten Quali-Runde, YB führte im Hinspiel zu Hause nach Toren von Stéphane Chapuisat und Adrian Eugster 2:0, gab den Vorsprung in der Schlussphase aber preis und spielte 2:2. Das Rückspiel gewann Roter Stern 3:0. Gegen den zweiten möglichen Gegner, Kopenhagen, hat YB noch nie gespielt.

Porto umgangen, kommt nun Kiew?

Auch der FC Basel hatte bei der Auslosung Glück. Denn er hätte auf den FC Porto treffen können auf dem sogenannten Platzierungsweg. Porto wird sich nun, sofern es das Spiel gegen Krasnodar gewinnt, mit Istanbul Basaksehir oder Olympiakos Piräus messen. Damit bleibt für Basel noch der Sieger aus dem Duell zwischen Dynamo Kiew und dem FC Brügge, wobei hier die Ukrainer zu favorisieren sind. Bevor der Schweizer Vizemeister aber mit den letzten Spielen vor der Gruppenphase planen kann, muss er den LASK Linz besiegen.

Gegen Kiew, den 15-fachen ukrainischen Meister, hat der FC Basel in seiner Geschichte noch nie gespielt, allerdings ist dort ein Altbekannter zu Hause: Carlos Zambrano, der in der vergangenen Saison für Basel verteidigte, kehrte nach seiner Leihe wieder zurück in die Ukraine, soll aber auf der Suche nach einem neuen Verein sein. Für Basel absolvierte der peruanische Nationalspieler sieben Spiele in der Super League.

Während es gegen Kiew also noch gar keine Bilanz gibt, ist jene des FCB gegen Brügge positiv. Nur eines von vier Spielen verloren die Schweizer, dazu kommen drei Siege. Diese liegen allerdings teils schon über 40 Jahre zurück. Besonders in Erinnerung bleiben die drei Tore des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers Ottmar Hitzfeld beim 6:4 im November 1973.

Gewinnt Basel gegen Linz, geniesst es am 20. oder am 21. August Heimrecht, genauso wie die Young Boys gegen Belgrad oder Kopenhagen. Die Rückspiele finden eine Woche später statt.