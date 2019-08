Die Liga schlägt eine Aufstockung der Super League vor

Das Komitee der Swiss Football League (SFL) hat sich laut eines Communiqués erneut mit den Fragen einer idealen Struktur und dem besten Modus für die Super League und die Challenge League befasst. An der Generalversammlung am 22. November will die SFL den Clubs die Aufstockung in der höchsten Spielklasse auf zwölf Clubs und die Einführung eines zweistufigen Modus (inkl. Finalrunde) vorschlagen. In der zweithöchsten Liga (Challenge League) sollen künftig weiterhin zehn Vereine beim bereits bestehenden Modus antreten.