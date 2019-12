«Die Liga boomt – bei so etwas dabei zu sein, reizt mich»

Georg Heitz hat einmal gesagt, er wolle nicht mehr Sportchef sein. Nun ist seine neue Berufsbezeichnung aber genau diese. Er ist es aber nicht mehr in der Schweiz, den 50-jährigen Basler zieht es in die us-amerikanische Major League Soccer (MLS). Heitz wurde am Freitagabend beim Chicago Fire FC vorgestellt. Am Tag darauf hat er Zeit für ein Interview.