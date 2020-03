Die Fussball-EM findet erst 2021 statt

Uefa har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Letztendlich war die Absage für dieses Jahr nur ein unausweichlicher Schritt. Immer mehr Ligen hatten zuletzt ihren Betrieb ausgesetzt und eingestellt. Die daraus entstehenden Konsequenzen von fehlender Trainings- und Matchpraxis der Nationalspieler, das Nachholen von verschobenen Spieltagen bis zum Eröffnungsspiel am 12. Juni und letztendlich die gesundheitliche Gefährdung aller beteiligten Akteure liessen den Verantwortlichen keine andere Möglichkeit, als die EM zu verschieben.

Dem Vorschlag der Uefa zur Verschiebung der Euro 2020 haben am Dienstag die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA zugestimmt, wie unter anderem das ZDF berichtete. In einer weiteren Videokonferenz mussten die 55 Uefa-Mitgliedsverbände die Verlegung aufgrund der Coronavirus-Pandemie absegnen, ehe das Uefa-Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung treffen konnte. Ursprünglich sollte das paneuropäische Turnier in diesem Sommer vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden.

Das EM-Eröffnungsspiel war für den 12. Juni in Rom terminiert. Italien gilt als Epizentrum der Coronaviruskrise in Europa. Aufgrund der rasanten Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 hatte die italienische Regierung am 9. März landesweite Sperr-Massnahmen verhängt, die Weltgesundheitsorganisation WHO klassifizierte die Verbreitung von Sars-CoV-2 am 11. März als Pandemie. Sechs Tage später reagierte nun die Uefa.

Durch eine Verlegung in den Sommer 2021 muss sich die Uefa mit dem Weltverband Fifa arrangieren, der zu dem Zeitpunkt eigentlich die Premiere der millionenschweren Club-WM feiern will. Dieses Turnier war zuletzt auf 24 Mannschaften aufgestockt worden, ursprünglich sollten acht davon aus Europa kommen. Möglicherweise entsendet die Uefa im Gegenzug für eine Verlegung der Club-WM aber nun mehr Vereine.

