Die Erholung beginnt am Buffet

Mentaltrainer hier, Personalcoach da

Am Nachmittag hat das Team frei. Wobei der Begriff relativ ist: Fast jeder Spieler trainiert zusätzlich, macht Übungen für Rumpf- und Oberkörper. Einige leisten sich einen Mental- oder Fitnesstrainer. YB verlangt in solchen Fällen, dass die Einheiten mit dem Trainerteam abgesprochen sind, eine schädliche Belastung ausgeschlossen werden kann. Auch an freien Wochenenden, etwa während Länderspielpausen, wird von den Profisverlangt, dass sie sich bewegen. Sie müssen, etwa auf Städtetrips, eine Uhr dabei haben, mit der geprüft werden kann, ob sie den vorgeschriebenen Dauerlauf absolviert haben. Wobei die Spieler enorm pflichtbewusst seien, sagt Fryand. «Sie wissen genau, was es bedeutet, Profi zu sein. Sie wollen sich verbessern.» Auch Nachwuchskräfte würden heutzutage schon Zusatzschichten leisten. Allerdings könne auch zu viel gemacht werden, sagt Fryand, Abschalten erachtet er als essenziell. «Auf diese Weise entsteht wieder Lust aufs nächste Training, aufs nächste Spiel.»

Am Dienstagvormittag ist Training. Während der Einheiten tragen die Spieler einen GPS-Tracker. Das führt zu einer Flut an Daten, die Übersicht zu wahren, ist nicht einfach. Vor einigen Jahren habe man die Belastung vorab an den zurückgelegten Kilometern gemessen, heute stehe eher die Anzahl an schnellen Läufen im Fokus, sagt Fryand. Oft würden die Zahlen aber nur den eigenen Eindruck bestärken. «Die Trainer haben ein geschultes Auge. Sie sehen, wenn ein Spieler die geforderte Belastung nicht erreicht.» Da gelte es zu pushen, aber auch mal Nachsicht zu zeigen. «Es sind keine Maschinen. Vielleicht hat einer einen schlechten Tag oder private Probleme.» Die Beziehung zu den Spielern sei anders als früher. «Als Konditionstrainer ist man nun viel stärker involviert, ist vor, während und nach dem Training gefordert.» Fryand sieht sich eher als Begleiter denn als Coach.

Nützliche Gastfreundschaft des Stadtrivalen

Mittwoch ist Reisetag. Um 18 Uhr findet das Abschlusstraining in Feyenoords Stadion De Kuip statt. Im Fokus steht, die Spannung aufzubauen, sich an die Verhältnisse zu gewöhnen. Dass die Partie heute erst um 21 Uhr beginnt, ist eine Herausforderung. Herumhängen im Hotel mache träge, sagt Fryand. Das gilt es zu vermeiden.

Deshalb absolviert YB am Matchtag jeweils ein Aktivierungstraining, mit Gymnastikübungen und lockeren Balleinheiten. In Rotterdam wird auf einem Platz in der Nähe des Teamhotels trainiert, beim Spiel gegen den FC Porto durfte YB im September den Platz von Boavista Porto benützen. Rivalitäten können für den Gast von Nutzen sein.

Zurück im Hotel, kann sich das Team aufs Zimmer zurückziehen, erneut wird darauf geachtet, dass die Phase des Nichtstuns nicht zu lange dauert. Vielleicht wird noch ein taktisches Element mit der Offensive besprochen, die Defensive eingestellt. Zudem wird die letzte Teamsitzung im Hotel abgehalten. Dann geht es ins Stadion. Fryand sagt, Partien auf europäischer Bühne seien etwas Spezielles. «Die Vorfreude ist gross, ebenso die Anspannung bei den Spielern.»

Die Atmosphäre wird eine andere sein als am Sonntag in Genf. Für den Konditionstrainer bedeutet das, dass er sich beim Einlaufen eher zurücknimmt, beruhigt. Antreiben wird diesmal nicht vonnöten sein.