Die 7 skurrilsten Gründe für einen verspäteten Anpfiff

Schief: Die Linien passen nicht

Die Schiedsrichter merkten vor dem Beginn des Serie-A-Spiels zwischen Verona und Genua, dass da etwas nicht stimmen konnte: Die Linien des Strafraums verliefen nicht gerade, sondern schief. Dies musste anschliessend korrigiert und der Anpfiff der Partie – immerhin in einer der Top-Fünf-Ligen von Europa – um 15 Minuten verschoben werden.

Verona-Genoa will kick off 15 minutes late because the lines of the penalty areas are wonky and need re-painting. Serie A in 2020

— James Horncastle (@JamesHorncastle) January 12, 2020