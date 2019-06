DFB-Paragraf bringt Schweizer Clubs an Grenzen

Am Mittwochabend testet der FC Basel in Unterpfaffenhofen gegen den TSV 1860 München. Seit zehn Jahren bereiten sich die Basler in Oberbayern auf die Saison vor, die Spiele gegen den deutschen Drittligisten sind dabei Tradition. In Rottach-Egern, wo der FCB quartiert, lassen die Trainingsbedingungen kaum Wünsche offen. Und das Idyll der Ortschaft am Tegernsee macht sich auf jeder Postkarte gut. Auch Bayern München oder Borussia Mönchengladbach fahren in der Zwischensaison dorthin, Liverpool war 2017 dort. Rottach-Egern ist dermassen beliebt, dass die Gemeinde dieses Jahr Atlético Madrid und Liverpool eine Absage erteilen musste.