Der Sportchef erklärt, dass er den Antrag zur Entlassung Häberlis am Sonntag nach dem Spiel gegen Basel und nach einer «nüchternen Analyse» beim Verwaltungsrat eingereicht habe. Dieser habe dem Antrag einstimmig zugestimmt, das heisst: Die verbliebenen Verwaltungsräte Philipp Studhalter und Josef Bieri waren einverstanden.

Meyer führt mehrere Gründe für die Trennung an: schwaches sportliches Abschneiden, die fehlende Entwicklung und Handschrift des Trainers. Zudem habe es unterschiedliche Beurteilungen der Leistungen gegeben: «Der Trainer sah die Leistung immer besser, als ich sie eingeschätzt habe», sagt Meyer, der seinen wichtigsten Angestellten im November nach der Niederlage gegen Aufsteiger Servette in einem Interview mit «zentralplus» öffentlich angezählt hatte.

Die dritte Trainerentlassung von Sportchef Remo Meyer in zweieinhalb Jahren

Häberli ist der vierte Trainer in Meyers zweieinhalb Jahren beim FC Luzern, drei davon hat der Sportchef entlassen. «Ich hatte das anders geplant», sagt Meyer. «Ich hinterfrage mich sehr viel und bin immer selbstkritisch. Es sind in den letzten zwei Jahren Sachen passiert, die ich im Nachhinein auch anders gemacht hätte. Dazu stehe ich.» Präsident Studhalter stellt Meyer trotzdem ein gutes Zeugnis aus: «Selten stand der FC Luzern so stabil da. Remo Meyer hat es geschafft, die wirtschaftlichen und sportlichen Aspekte zusammenzubringen.»

Einen neuen Trainer haben die Luzerner am Dienstag nicht präsentiert. Die Suche laufe seit Sonntagabend. Meyer will spätestens Anfang Januar einen Nachfolger gefunden haben, lieber aber früher, und stellt sich das Profil so vor: Der neue Trainer «muss ein absoluter Fachmann sein, eine Führungspersönlichkeit und er muss mit jungen Spielern arbeiten können und wollen. Zudem muss er für die Luzerner DNA stehen und einen laufstarken, dynamischen und mutigen Fussball spielen.»