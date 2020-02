Der Sportchef-Lehrling

Am Freitag war Patrik Schuler beim Spiel von GC gegen Kriens, am Samstag in Wil beim Duell des FC mit Schaffhausen. Die Partie von Xamax bei Sion sah er sich als Aufzeichnung an. Am Sonntag verfolgte er das Spiel von YB in Lugano am Fernsehen. Verrückt? Nicht für Schuler – sondern ein ganz normales Wochenende.