Der SFV erklärt den Frauenfussball zur Priorität

Als «Aufbruch in eine neue Ära», bezeichnet sie diesen Schritt. Er verleihe dem Vorhaben, den Frauenfussball in der Schweiz zu fördern, mehr Glaubwürdigkeit. Insbesondere sei es ein grosser Schritt, dass der Verband den Frauenfussball zu einer seiner fünf strategischen Prioritäten erklärt habe: «Dass sich der SFV so klar bekennt, ist nicht zu unterschätzen.» Trotz beachtlicher Erfolge wie EM- und WM-Teilnahmen war dem nicht immer so.

Die Schweiz, ein Fussballland

Unermüdlich kämpft Haenni seit Amtsantritt im Oktober 2018 darum, dass Fussball auch wahrgenommen wird, wenn ihn Frauen spielen. Dass der Verband nun diesen Schritt wagt liegt vor allem an einer Studie, die in Zusammenarbeit mit der Uefa durchgeführt wurde. In einem Zeitraum von sechs Monaten wurden rund 1700 Personen befragt, daraus resultierte: 43 Prozent der Frauen und 66 Prozent der Männer interessieren sich für den Frauenfussball. Beide Werte liegen über dem europäischen Durchschnitt. Blanc wirkt stolz, wenn er schlussfolgert: «Wir haben herausgefunden, dass wir ein Fussballland sind.»

«Auf die Verpflichtung eines Ligasponsors haben wir jahrelang hingearbeitet.»Tatjana Haenni

Für Haenni bedeutet diese Änderung konkret, dass sie künftig mehr Mitspracherecht hat, wenn um die Zukunft des Frauenfussballs entschieden wird. Indem er aus der technischen Abteilung gegliedert wird, erhält der Frauenfussball mehr Gewicht. «Frauen- und Herrenfussball haben ihre individuellen Bedürfnisse, deshalb macht es Sinn, sie anders zu strukturieren», erklärt sie. Der möglicherweise grösste Unterschied ist ganz oben auszumachen: In der höchsten Liga. NLA-Spielerinnen trainieren vier bis sieben Mal wöchentlich, müssen aber aufgrund fehlender Verdienstmöglichkeiten normal arbeiten. Deshalb gehört neben regelmässigen Teilnahmen des Nationalteams an EM- oder WM-Endrunden, auch Attraktivitätssteigerung der NLA zu den Hauptzielen der neu geschaffenen Abteilung. Als erste Massnahme findet der Cupfinal am 10. Mai im Letzigrund statt. Ausserdem kündigt Haenni einen nächsten Meilenstein an: Offenbar steht der Verband kurz vor der Verpflichtung eines Ligasponsors - für die NLA wäre das ein Paukenschlag. «Darauf haben wir jahrelang hingearbeitet», sagt sie.

Ein weiteres wichtiges Ziel sei, die Zahl der lizenzierten Fussballerinnen zu steigern. Wie viele sie sich wünscht, lässt Haenni offen: «Mir ist wichtiger, dass jedes Mädchen, das Fussball spielen möchte, die Gelegenheit dazu hat.»

