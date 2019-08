Der FCB wird so nüchtern geführt, dass es fast schmerzt

Drei Aussagen, in denen die Basler Ambitionen sinken wie die Töne der elektrischen Dreiklang-Glocken in Schweizer Schulhäusern. Bim, bam, bom. Und spätestens seit dem «Bom» müsste es eigentlich bei allen geklingelt haben. Natürlich würde sich Burgener nicht aktiv gegen einen Meistertitel wehren. Aber der zweite Platz, der ist für ihn auch ganz in Ordnung.

Was heisst das: Ein Mann der Zahlen?

Als Burgener 2017 beim FCB antrat, wurde er als Mann der Zahlen angekündigt. Den meisten Menschen in der Nordwestschweiz beginnt jedoch erst im dritten Jahr seiner Amtszeit zu dämmern, was das wirklich heisst. Es bedeutet etwa, dass Burgeners FCB in der Qualifikation zur Champions League gegen einen mediokren Gegner wie Linz mit einem Skore von 2:5 scheitern kann. Und dass er in der präsidialen Rechnung trotzdem im Soll liegt.

Rang 2 in der Schweiz, Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League, gut verdienende Spieler wie Marek Suchy weg, dazu der Verkauf eines Akteurs wie Albian Ajeti für einen zweistelligen Millionenbetrag: Das könnte reichen, um eines von Burgeners Zielen zu erreichen - eine ausgeglichene Rechnung Ende Jahr.

Auch darum ist selbst dann nicht klar, ob ein neuer Stürmer verpflichtet wird, wenn mit Ajeti und Ricky van Wolfswinkel die Nummern 1 und 2 im Angriff verkauft oder schwer krank nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Meistertitel? Ein Minusgeschäft

Zwar hat der FCB laut schottischen Quellen zuletzt Florian Kamberi beobachtet. Der 24-jährige Ex-Grasshopper spielt derzeit beim Hibernian FC. Aber es ist kein Zufall, wenn Burgener im Teleclub- Interview vor dem wichtigen Heimspiel gegen Linz ganz wenig über die sportliche Ausgangslage spricht. Und dafür ganz viel darüber, wie er gedenkt, das Kader bis in einem Jahr noch etwas zu verkleinern und damit günstiger zu machen.

Burgener hat einen derart nüchternen Blick auf den Fussball, dass es manchmal fast schmerzt. So kann er einem unvermittelt vorrechnen, warum ein Meistertitel für seinen FCB ein Minusgeschäft sei: «Allein die Meisterprämien, die wir an die Spieler zahlen, sind höher als die rund 3,4 Millionen, die wir als Meister von der Liga erhalten.»