Der FCB muss zweimal in Frankfurt antreten

Am Montag entschieden die Basler Behörden, dass das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FCB und Frankfurt vom 19. März nicht in Basel stattfinden darf. Auch nicht als Geisterspiel, weil befürchtet wird, dass sich dann dennoch Heim- und Gäste-Fans vor dem Stadion versammeln würden. Mit dem Entscheid will die Kantonspolizei Basel-Stadt «die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen».