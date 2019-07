USA dank VAR und gehaltenem Penalty im Final

Doch mit dem Anpfiff gerät Rapinoe schnell in den Hintergrund. Die USA beginnen drückend, zur ersten Chance kommen sie bereits in der 4. Minute. Es ist ein letzter Warnschuss für das, was sechs Minuten später folgt. Nach einem schönen Angriff flankt Kelley O’Hara, am hinteren Pfosten kommt Rapinoe-Ersatz Christen Press zum Kopfball und trifft zum 1:0. Die frühe Führung überrascht nicht – das Team von Jill Ellis brauchte an dieser WM nie länger als 12 Minuten, um das erste Tor zu erzielen. Ausserdem sind die US-Amerikanerinnen schneller, robuster, trickreicher als überfordert wirkende Engländerinnen.

Zwei Mal entscheidet der VAR – zugunsten der USA

Doch mitten in der Druckphase entwischt Ellen White ihrer Bewacherin und trifft zum Ausgleich. Es ist das sechste Tor im fünften Spiel, damit ist sie alleinige Leaderin der WM-Torschützenliste. Immerhin für 12 Minuten. Denn so lange brauchen die Favoritinnen, um wieder vorzulegen. Nach einer Flanke sprintet Alex Morgan in den Strafraum und erzielt per Kopf die erneute Führung. Auch für den US-Captain an diesem Abend ist es der sechste Treffer des Turniers.

Vor der Pause ist es ein rasantes Spiel, danach flacht die Partie ab. Bis zur 67. Minute. Nach einem schnellen Angriff steht White alleine vor dem US-Tor und verwertet eiskalt. Doch der VAR erkennt ein Offside – die 30-Jährige dürfte einen halben Zentimeter zu weit vorne gestartet sein. Später greift der Videoschiedsrichter erneut ein, Becky Sauerbrunn hat White am Bein touchiert. Steph Houghton tritt in der 83. Minute zum Penalty an – und scheitert an Goalie Alyssa Naeher. Während die Amerikanerinnen jubeln, zeigt sich der Frust der Engländerinnen in Person von Millie Bright: Nach hartem Foul sieht sie Gelb-Rot. Englands 1:2-Niederlage ist besiegelt, die USA haben am Sonntag die Chance, zum vierten Mal Weltmeisterinnen zu werden.

England - USA 1:2 (1:2)

Lyon. – 53'512 Zuschauer.

Tore: 10. Press 0:1. 19. White 1:1. 31. Morgan 1:2.

Bemerkung: USA ohne Rapinoe (Ersatz). 68. Tor von White (England) wegen Abseits aberkannt. 84. Naeher (USA) hält Foulpenalty von Houghton. 86. Gelb-Rote Karte gegen Bright (England/Foul).