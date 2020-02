«Der Entscheid gegen St. Gallen ist eine Sauerei» – die Podcast-Folge

Wer Pech hatte an diesem Wochenende, war nur im Letzigrund und sah das dröge 1:1 des FCZ gegen Xamax. Wer Glück hatte, konnte sich am Sonntag mit St. Gallen gegen YB vergnügen. Und was im Kybunpark passierte, beschäftigt Fabian Ruch auch am Tag danach noch so sehr, das sein Blut fast in Wallung gerät. Er findet den Entscheid, den von St. Gallens Goalie Zigi gehaltenen Elfmeter zu wiederholen, «eine Sauerei». Kay Voser kontert, dass er den VAR für eine gute Sache hält. Dafür gibt er den Goalies einen Tipp mit auf den Weg, wie sie sich künftig bei einem Elfmeter verhalten sollen. Das Schöne daran: Er verlangt nicht einmal etwas dafür.