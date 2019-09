«Das ist natürlich Kindergarten»

Bezeichnend für den Auftritt der Schweizer: Embolo rutscht im dümmsten Moment aus. (Quelle: SRF)

Goalie Yann Sommer befand, die Schweiz habe vor allem eine gute zweite Halbzeit abgeliefert, «und wenn wir etwas effizienter gewesen wären, hätten wir gewonnen. Ganz einfach». So aber blieb auch ihm nur eine bittere Erkenntnis: «Wir waren in der Schlussphase nicht intelligent genug.» Die Enttäuschung vermochte Remo Freuler ebenfalls nicht zu verbergen. Der Mittelfeldspieler sprach von «verlorenen zwei Punkten» und bemerkte: «Jetzt haben wir keine Wahl: Wir müssen die restlichen Partien in unserer Gruppe gewinnen.»

Petkovic: «Wir müssen böser werden»

Vladimir Petkovic gefiel das Resultat so wenig wie seinen Spielern. «Das ist sicher zu wenig», sagte der Nationalcoach, «es fehlte der letzte Biss. Wenn wir zu Chancen kommen, müssen wir mehr Entschlossenheit zeigen, konkreter werden, böser.» Dann blickte er voraus, auf Sonntag und das Heimspiel gegen Gibraltar in Sion. Dort wird Haris Seferovic nicht dabei sein. Er kehrt zu seiner hochschwangeren Frau nach Lissabon zurück. Für den Stürmer ist Ruben Vargas nachnominiert worden. Der 21-jährige Luzerner befindet sich in einem persönlichen Hoch: Im Sommer wechselte er zu Augsburg und erzielte in den ersten drei Bundesligapartien drei Tore.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: