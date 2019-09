Das FCZ-Herz schlägt wieder

«Es ist das beste Gefühl überhaupt», freut sich Pa Modou, der ein paar Meter weiter steht und die letzten acht Monate mit einem Lachen im Gesicht rekapituliert. Er beteuert, dass er nie die Zuversicht oder Hoffnung verloren habe. «Ich bin mental so stark, dass ich nie Angst hatte. Generell habe ich nie Angst – nur wenn es um meine Familie geht», sagt er, wohl auch mit Gedanken an seinen Teamkollegen Umaru Bangura, der nach einem Penalty-Fehlschuss mit dem sierra-leonischen Nationalteam in seinem Haus von aufgebrachten Fans bedroht wurde. Auch Bangura spielt trotz der Turbulenzen am Samstag gegen Wil – und trägt eine Mitschuld am 0:1 der St. Galler durch Valon Fazliu schon in der 15. Minute.

Mit einem Traumtreffer aus der Distanz in der 36. Minute leitet Marco Schönbächler die Wende ein, die Pa Modou auf der ­anderen Seite der Halbzeitpause perfekt macht. «Eine sensationelle Geschichte», jubelt Trainer Magnin hinterher, dessen Lage nach einem frühen Out im Schweizer Cup nicht gemütlicher geworden wäre. Aber er freue sich weniger für sich als für Pa Modou: «Er hat ein riesiges Herz und tut der Mannschaft mit seiner Mentalität richtig gut.»

Mit Frust am Flughafen beginnt es. Dann die ständigen Schmerzen, der Rücken, er plagt chronisch. Später die Botschaft, die schwer zu verdauen ist: Der Club will ihn nicht mehr. Vertragsverlängerung? Nicht mit diesem ramponierten Körper. Es folgt die erfolglose Vereinssuche, Arbeitslosigkeit mit erst 29 Jahren, zuletzt ist er nicht einmal mehr daheim in der Nationalmannschaft gesetzt. Das Jahr des Pa Modou: Es ist zum Verzweifeln.

Bis diesen Samstag. Bis zum Cupmatch des FC Zürich gegen Wil aus der Challenge League. 1:1 steht es, der FCZ taumelt, als in der 52. Minute dieser Pa Modou mit dem Kopf an den Ball kommt. Der bullige Verteidiger muss dazu nicht besonders hoch springen, und der Ball kullert vielmehr an zwei oder drei Gegnern vorbei als dass er fliegt. Doch Tor ist Tor, der FCZ gewinnt und erreicht den Achtelfinal – xxxxxxx heisst dort der Gegner.

Der Rücken hält wieder

Damit Pa Modou zum Matchwinner für die Zürcher werden konnte, war eine weitere unvorhersehbare Wendung in diesem so turbulenten Jahr nötig. Der Gambier hatte sich in den letzten Wochen immerhin bei der U-21 des FCZ fit halten dürfen, bis die Verantwortlichen erkannten: Sein Rücken hält ja. Immer wieder im Laufe der vergangenen Saison hatte Pa Modou deswegen gefehlt, wochenlang, im Winter verzichteten sie deshalb sogar darauf, ihn mit ins Trainingslager mitzunehmen. Für seinen Geschmack hätten sie ihm dies etwas früher mitteilen dürfen als beim Check-In am Flughafen.