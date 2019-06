Darum lief Thun-Trainer Schneider barfuss aufs Stockhorn

Die Wette kommt Schneider also nicht teuer zu stehen. Vor dem Cuphalbfinal in Luzern schlug der Berner Kult-Radioreporter Albi Saner dem Coach vor, im Falle eines Finaleinzugs gemeinsam unten ohne aufs Stockhorn zu laufen. So wie das Saners Vater 1955 mit dem damaligen Thun-Trainer Hans Luder getan hatte, als der FC Thun erstmals im Cupfinal gestanden hatte. Kurzerhand sagte Schneider zu.

50 Leute mit dabei

Eigentlich hätte die Aktion schon vor dem Endspiel gegen den FC Basel Mitte Mai stattfinden sollen. Doch weil damals auf dem Stockhorn Schnee lag, wurde die Wette am Sonntagnachmittag eingelöst. Mit dabei waren neben zwei Söhnen Luders auch Schneiders Familie, Freunde und Fans – insgesamt rund 50 Leute, von denen sich etliche mit dem Trainer solidarisierten und barfuss liefen. Mit Stefan Glarner wurde der Trainer auch von einem Thuner Spieler begleitet, dieser kehrte allerdings bei der Oberstockenalp gemeinsam mit seinem Bruder, Schwingerkönig Matthias Glarner, um. Seiner entzündeten Achillessehne würde der Aufstieg nicht gut tun.

Am Montag reisen die Thuner ins achttägige Trainingslager nach Schönried. «Da werden dann vor allem die Spieler gefordert sein», sagt Schneider. Er hofft, dass der Marsch aufs Stockhorn der Start einer Saison ist, in der sein Team wieder einige Gipfel erklimmen werde, wie er sagt. Schneider hat den Anfang gemacht.