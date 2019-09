Dämpfer für Vize-Weltmeister Kroatien

Vize-Weltmeister Kroatien hat in der EM-Qualifikation einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Auswahl um den neuen Stürmer des FC Bayern München, Ivan Perisic, kam am Montag beim Gruppenletzten Aserbeidschan nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Weltfussballer Luka Modric von Real Madrid (11. Minute/Handspenalty) brachte die Gäste, bei denen auch Liverpools Dejan Lovren und der Ex-Frankfurter Ante Rebic in der Startelf standen, in Baku in Führung. Doch Tamkin Khalilzade (72.) sorgte für den Ausgleich und den ersten Punkt der Aserbaidschaner in der Qualifikation für die EM 2020. Barcelonas Mittelfeldregisseur Ivan Rakitic stand nicht im Aufgebot.