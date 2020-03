CR7 macht aus seinen Hotels doch keine Spitäler

In Krisenzeiten wie der aktuellen rückt die Gesellschaft zusammen und steht füreinander ein. Es entstehen aber auch viele Fake News. Davon ist nun offenbar auch Cristiano Ronaldo betroffen. Der Superstar, der bei Juventus unter Vertrag steht, besitzt in Portugal zwei Hotels. So hiess es in den vergangenen Stunden, er stelle diese als Spitäler zur Verfügung. Gleichzeitig hätte der Stürmer angekündigt, für alle Kosten der Patienten und medizinischen Angestellten aufzukommen.