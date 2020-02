Comeback von Akanji, Machtdemonstration von Bayern

Mit dem ersten Heimsieg in diesem Jahr hat sich der FSV Mainz 05 im Kampf gegen den Abstieg aus der Fussball-Bundesliga etwas Luft verschafft und den Tabellenletzten SC Paderborn in noch grössere Nöte gestürzt. Dank des 2:0-Erfolges im Kellerduell des 24. Spieltages verschafften sich die Rheinhessen als Tabellen-15. ein Vier-Punkte-Polster zum Relegationsplatz, den derzeit Fortuna Düsseldorf einnimmt. Vor 24'231 Zuschauern trafen Robin Quaison in der 29. Minute und Karim Onisiwo in der 37. Minute für Mainz. Edimilson Fernandes wurde nach 74. Minuten eingewechselt.