Braucht der Fussball den VAR?

In England, Deutschland und Italien verärgert der VAR seit langem Spieltag für Spieltag Millionen Fans. Er ist intransparent, kompliziert, nervig, sorgt für groteske Urteile und ist ein Fehlkonstrukt.

Der Videobeweis schadet dem Fussball und steht viel zu sehr im Zentrum, als es ihm lieb sein darf. Die Elfmeterwiederholung am Sonntag in St. Gallen ist exemplarisch für dessen Absurdität. Goalie Lawrence Zigi parierte den Schuss von YB-Stürmer Guillaume Hoarau in der 97. Minute stark – und hatte sich etwa 10 Hundertstel zu früh von der Linie nach vorne bewegt. Mein Gott! Das ist 1000-mal so geschehen, ohne dass es jemanden gekümmert hat. Kein YB-Vertreter hätte sich darüber beschwert. Beim zweiten Versuch Hoaraus übrigens verliess Zigi die Linie erneut zu früh. Hätte er den Schuss wieder gehalten, wäre er mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Absurder gehts nicht. Es geht bei einer Spielleitung immer um Fingerspitzengefühl. Der VAR jedoch ist eine kalte Maschine. Schwarz oder Weiss. Und mit 27 Kameras sieht nach der 14. Superzeitlupe fast jedes faire Tackling wie ein grobes Foul aus. Ein beliebtes Argument gegen den VAR ist, dass er die Emotionen raubt. Deutlich präziser ist: Er sorgt für unnötige, negative Emotionen. Befreiter Torjubel ist kaum noch möglich. Minutenlanges Warten inklusive. Vielleicht war es 10 Zentimeter Abseits beim viertletzten Pass. Möglicherweise gab es 15 Sekunden vor dem Treffer an der Mittellinie eine kleine Regelwidrigkeit. Und so weiter – und so unsäglich.

Der VAR suggeriert eine Gerechtigkeit, die er nicht einhalten kann. Es sind immer noch Menschen, die den Zeitpunkt bestimmen, wann der Ball den Fuss verlassen hat. Und die über Handspiele urteilen, wobei da fürs Regelverständnis mittlerweile ohnehin ein Studium der Raketenwissenschaft hilfreich ist. In der Schweiz wurde der VAR bis Sonntag immerhin grösstenteils sinnvoll und defensiv und erheblich besser als in grossen Ligen eingesetzt. Das hängt auch damit zusammen, dass die finanziellen Mittel in der Super League fehlen, um 27 Kameras in jedem Stadion aufzustellen. Oder um mittels der total bescheuerten kalibrierten Linie minutenlang Abseits-Standbilder zu studieren – ob ein Oberschenkelteil des Schützen um Millimeter näher zum Tor stand als der Fuss des Verteidigers.

Früher war nicht alles besser. Der Fussball schon. Längst sind nicht nur Puristen, Romantiker, Ewiggestrige gegen den Videobeweis. Und der Widerstand wächst. Im Frühling in grossen Champions-League-Spielen. Im Sommer an der EM. Wenn der VAR auf Kamera 21 etwas gesehen hat. Das Beste auch für die armen Schiedsrichter wäre, der Videobeweis würde wieder verschwinden. Das wird leider nicht passieren, irgendwann werden Partien von Robotern geleitet. Diese Entwicklung ist ungesund, die totale Überwachung störend. Fussball soll einfach und faszinierend sein, nicht klinisch und rein.

Und sowieso (welch Jammer): Die zwei mit Abstand berühmtesten und am meisten diskutierten Tore der Geschichte wären mit VAR nie gefallen: 1966 im Wembley und 1986 dank der «Hand Gottes».