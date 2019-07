Behrami: «Ich hätte mehr Respekt verdient»

Für Valon Behrami hat das neue Kapitel beim FC Sion begonnen. Am Dienstag hat er für zwei Jahre unterschrieben, am Donnerstag redet er erstmals in einem kahlen Konferenzsaal des Hotels in Martigny, in dem sich auch die Clubzentrale der Walliser befindet. Er ist immer noch daran, sich von einem Wadenbeinbruch zu erholen, den er im April in einer Serie-A-Partie mit Udinese erlitten hat.