Begegnungen mit Köbi Kuhn

Der Nationaltrainer an einem Grümpi?Juni 2001, Zürich

Köbi Kuhn ist zu Fuss gekommen. Er hat nicht weit gehabt, nur ein paar Meter sind es von seiner Wohnung am Döltschiweg hoch zum alten Atlantis-Hotel. Keine drei Wochen ist es an diesem Tag her, dass er als Nationaltrainer vorgestellt wird. «Der Richtige», hat die «SonntagsZeitung» dazu geschrieben, die Buchstaben sind so gross und fett wie bei einer Boulevardzeitung.