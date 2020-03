Bayern ohne Spektakel in den Halbfinal

Vor rund 62'271 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena ebnete Nationalspieler Joshua Kimmich mit seinem Tor in der 40. Minute den Weg für die überlegenen Bayern und sorgte für den verdienten neunten Erfolg im zwölften Cupduell mit den Königsblauen.

Keine Eskalation im Fan-Streit

So rückte das sportliche Geschehen wieder in den Vordergrund, nachdem am Wochenende in mehreren Stadien mit Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp sogar Spielabbrüche drohten. So war im Vorfeld der Partie diskutiert worden, dass die Schalker bei entsprechenden Aktionen ihrer Fans gegen Hopp direkt das Spielfeld verlassen könnten.

Dazu kam es nicht, ohne Proteste blieb es aber auch nicht. «Dementer Fussball-Bund – Zusage gegen Kollektivstrafe vergessen – versucht ihr nun uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen?», war etwa im Schalker Block auf einem der Plakate zu lesen. Die Lage im deutschen Fussball bleibt offensichtlich angespannt.

Schalke mit Torhüter-Wechsel

Angespannt ist auch die Lage bei den Königsblauen, die nach der sportlichen Krise und den Fan-Attacken gegen ihre Nummer 1 Alexander Nübel mit einem Torhüter-Wechsel reagierten, Markus Schubert rückte stattdessen zwischen die Pfosten. Schubert, der zuletzt beim 0:5 in München spielte und dabei keine gute Figur machte, war diesmal keinen Vorwurf zu machen. Beim Gegentor von Kimmich, der von der Strafraumgrenze abzog, war er machtlos. Grossartig reagierte Schubert indes bei einer verunglückten Kopfball-Rückgabe von Mitspieler Jean-Clair Todibo, als er den Ball noch über die Latte lenkte (38.). Auch bei einem Schuss von Philippe Coutinho (22.) war er zur Stelle.

Ansonsten boten die in der Liga seit sechs Spielen sieglosen Schalker dem Cupverteidiger lange Paroli. Die Königsblauen hatten sogar die erste grosse Chance, als Guido Burgstaller die Latte traf (12.). Mit zunehmender Spieldauer rissen die ersatzgeschwächten Münchner mehr und mehr das Geschehen an sich. 80 Prozent Ballbesitz dokumentierten die Überlegenheit.

Saarbrückens Sensation gegen Düsseldorf

Der 1. FC Saarbrücken ist als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals in den Halbfinal eingezogen. Der Regionalligist bezwang den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf 7:6 (1:1, 1:1, 1:0) im Elfmeterschiessen. Dabei avancierte Saarbrückens Torhüter Daniel Batz zum Mann des Spiels. Er hielt vier Penaltys im Elfmeterschiessen, fünf insgesamt im Spiel.

Schalke – Bayern München 0:1 (0:1) 62'271 Zuschauer. Tor:40. Kimmich 0:1.

Saarbrücken – Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0, 1:1) n.V.; Saarbrücken 7:6-Sieger im Penaltyschiessen 6800 Zuschauer. Tore:31. Jänicke 1:0. 90. Jörgensen 1:1. Bemerkungen: Saarbrücken mit Andrist (ab 109.).

Am Mittwoch: Leverkusen - Union Berlin, Eintracht Frankfurt - Bremen.

