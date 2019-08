3:0 für Basel – und doch mag Ademi nicht jubeln

Es ist dieser eine Moment, in dem die Xamaxiens den Baslern Raum lassen, in dem sie das Zentrum nicht dicht besetzt halten, weil sie etwas zu euphorisch werden. Und das rächt sich. Samuele Campo darf in dieser 55. Minute für einmal den Ball nach vorne treiben.

Xamax kämpft leidenschaftlich

Die Basler Nummer 10 mag kein Kämpfer vor dem Herrn sein. Aber er hat in seinem Fuss jene Qualität, die Corbaz abgeht. So findet er den Richtung Grundlinie enteilenden Kevin Bua. Und dessen Rückspiel auf Fabian Frei kommt zentimetergenau. 1:0 – darauf kann Xamax schon nicht mehr reagieren.

Das Team von Joël Magnin mag defensiv organisiert sein, die Spieler mögen läuferisch und kämpferisch geben, was in ihnen steckt. Aber sehr viel mehr hat Xamax an diesem Abend nicht zu bieten.

Ademi trifft gegen Ex-Verein

In der 70. Minute gelingt dann Kemal Ademi das 2:0 für die Basler. Er, der letzte Saison noch für Xamax gespielt hat, mag plakativ nicht jubeln. Aber das kann seine ehemaligen Kameraden auch nicht mehr aufmuntern. Die stehen nach fünf Runden ohne Sieg und mit bloss drei Punkten auf dem letzten Rang der Super League. Den Schlusspunkt setzt Valentin Stocker in der 87. Minute mit dem 3:0.

Die Saison dürfte hart werden für Xamax. Aber das wüssten die Männer vom Neuenburgersee schon vor dem Spiel gegen den FCB, gegen den sie seit dem 30. November 2008 in 17 Spielen nicht mehr gewonnen haben.

Telegramm: Neuchâtel Xamax - Basel 0:3 (0:0)

6364 Zuschauer. - SR San.–

Tore: 55. Frei (Bua) 0:1. 71. Ademi (Frei) 0:2. 87. Stocker (Frei) 0:3.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Djuric, Oss, Neitzke; Gomes, Ramizi, Corbaz (89. Alic), Seydoux; Seferi (68. Haile-Selassie), Nuzzolo, Mulaj (80. Karlen).

Basel: Omlin; Widmer, Alderete, Cömert, Riveros; Balanta, Frei; Stocker, Campo (69. Xhaka), Bua (76. Zhegrova); Ademi (80. Okafor).

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Di Nardo (gesperrt) sowie Mveng, Doudin und Dugourd (alle verletzt), Basel ohne Petretta (gesperrt) sowie Zuffi, Kuzmanovic und Van Wolfswinkel (alle verletzt). 38. Lattenschuss von Seydoux. Verwarnungen. 27. Balanta (Foul). 57. Alderete (Foul). 67. Frei (Foul).