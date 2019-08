Aus der Chemotherapie direkt an den Spielfeldrand

Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet. Wenige Stunden nur fehlten bis zum Saisonauftakt des FC Bologna auswärts bei Hellas Verona, da verbreitete sich eine Nachricht wie ein Lauffeuer. Sinisa Mihajlovic würde Bologna im Auftaktspiel im Bentegodi betreuen. 41 Tage vorher war Mihajlovic ins Spital eingeliefert worden, um mittels Chemotherapie den ersten Teil des Kampfs gegen die Leukämie zu bestehen. Ununterbrochen war der ehemalige Professional – Markenzeichen kernige Freistösse – seither hospitalisiert, er betreute sein Team mit Ferndiagnosen vom Spitalbett aus. Dabei halfen ihm TV-Kameras des Clubs und eine App, mit der er die Trainingseinheiten live verfolgen konnte. Nun machte er wahr, was er angekündigt hatte, was aber niemand so richtig glauben konnte: Er verliess das Spital zum Saisonstart der Serie A, und suchte seine Mannschaft auf.