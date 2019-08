Arsenal und Liverpool siegen knapp

Arsenal hat sich in der erneut zu einem knappen Sieg gemüht. Die Gunners bezwangen Burnley 2:1. Alexandre Lacazette erzielte in der 13. Minute den ersten Treffer des Spiels. Das Heimteam zeigte aber in der Folge defensive Schwächen, Ashley Barnes glich kurz vor dem Pausenpfiff aus. Ein weiteres Arsenal-Tor von Reiss Nelson zählte nach VAR-Prüfung nicht, weil Nacho Monréal zuvor im Abseits gestanden hatte.