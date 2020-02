Arsenal gewinnt dank Aubameyang-Doppelpack

Der FC Arsenal hat im Rennen um einen Startplatz im europäischen Wettbewerb etwas Boden gut gemacht. Die Mannschaft des Schweizer Nationalspielers Granit Xhaka, der über die volle Spielzeit zum Einsatz kam, gewann am Sonntag in einer unterhaltsamen Partie 3:2 (2:2) gegen den FC Everton und zog am Tabellennachbarn vorbei auf Platz neun. Eddie Nketiah (27. Minute) und der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Doppelpack (33./46.) sorgten am 27. Spieltag für den Heimsieg der Londoner. In den Schlussminuten prallte ein Schuss von Nketiah an die Querlatte.