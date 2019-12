Arsenal beendet Negativserie

Die Erleichterung bei Arsenal und seinem neuen Trainer Freddie Ljungberg war riesig. Seit neun Pflichtspielen warteten die Londoner auf einen Sieg, nun hat es endlich geklappt.

Dabei hatte es zunächst so ausgesehen wie so oft in dieser Saison. Im Londoner Derby bei West Ham nahmen die Gunners das Zepter in die Hand, konnten aber das spielerische Übergewicht nicht in Tore ummünzen. Im Gegenteil: Nach einem Eckball brachte Arsenal den Ball nicht weg, irgendwie fand dieser den Weg zu Angelo Ogbonna, der West Ham in der 38. Minute in Führung brachte. Offiziell war es ein Eigentor von Maitland-Niles, der für Torhüter Bernd Leno unhaltbar ablenkte.