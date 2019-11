Als der angezählte Ludovic Magnin auf tutti ging

Lucien Favre und Ludovic Magnin verbindet ein spezielles Band, das weiss man, über ihre gegenseitigen Sympathien und Telefongespräche wurden schon ganze Artikel geschrieben, stets war Favre Mentor und Magnin Lehrling. Nun hat sich die Welt einige Male gedreht und mit ihr auch das Ansehen der beiden an ihren Arbeitsorten. Favre, lange Zeit Zauberer und Erfolgstrainer, ist angezählt. Magnin, wochenlang Rumpelstilzchen und Verlierer, erlebt ungeahnte Glücksmomente als Trainer. So wird er gefragt, was er denn nun seinem Kollegen rate, in diesen mässig erfolgreichen Tagen. «Auf tutti gehen. Auf die Offensive setzen», antwortet er und schiebt nach: «So habe ich es gemacht.»