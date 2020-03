Als Blogger gestartet, in der Bundesliga gelandet

Als Autor beim Taktik-Blog «spielverlagerung.de» hat sich Maric Spiele angeschaut, tage- und nächtelang, und darüber Berichte verfasst.

Und die deutschen Co-Erfolgstrainer heissen zum Beispiel Maric, waren selber nie Profi, bis vor kurzem noch Student und kommen eigentlich aus Österreich. Wie René Maric, 27, aufgewachsen im Innviertel im Nordwesten Österreichs, die rechte Hand von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach wurde, ist eine ebenso einzigartige wie schöne Geschichte.

Ein Laptop steht dabei tatsächlich am Anfang, gewissermassen. Als Autor beim Taktik-Blog «spielverlagerung.de» hat sich Maric Spiele angeschaut, tage- und nächtelang, und darüber Berichte verfasst. Es sind lange Texte in sperriger Sprache, manchmal an die 60.000 Zeichen zu einem Spiel, es geht um Rauten und Rhomben, um Pressing und Positionsspiel. «Wir wussten damals oft nicht, wie wir etwas beschreiben sollten, wenn wir es neu entdeckten», sagte Maric kürzlich gegenüber «11Freunde».

Ein Mandat für Tuchel

Maric schreibt Text um Text, und er schreibt auch Marco Rose an, damals noch Trainer in der Jugend von Red Bull Salzburg. Die beiden tauschen sich aus, Rose erkennt Marics Talent, einen Gegner taktisch zu durchschauen. Maric erarbeitet sich einen Namen in der Szene, hat einmal kurzzeitig ein Mandat beim damaligen Mainz-Trainer Thomas Tuchel, berät dann den fortschrittlichen, auf Datenanalyse vertrauenden dänischen Club FC Midtjylland.

Das Psychologiestudium muss immer mehr hinten anstehen, irgendwann auch die Arbeit als Jugendtrainer bei einem Kleinclub. Maric steigt bei Salzburg ein, feiert zusammen mit Rose Erfolge. Die beiden gewinnen mit der U19 die Youth League der Uefa, die Champions League für den Nachwuchs. Sie werden befördert, werden mit der ersten Mannschaft Meister und stossen in den Halbfinal der Europa League vor. Als Rose im vergangenen Jahr zu Gladbach weiterzieht, nimmt er Maric gleich mit. Beim zwischenzeitlichen Leader der Bundesliga und aktuellen Tabellenvierten ist der 27-Jährige als einer von vier Assistenten für das Spiel mit dem Ball verantwortlich – neben Ex-Profis wie Alexander Zickler oder Oliver Neuville.