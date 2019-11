Alex Frei: Treffen in Hannover

Waren es am Montag erst Gerüchte, die sich medial verbreiteten, ist das grosse Interesse von Hannover 96 an Alex Frei inzwischen verbürgt: Der U-18-Coach des FC Basel, dessen Karriere als Stürmer so gross war wie bei kaum einem anderen Schweizer, ist beim Traditionsclub aus der zweiten Bundesliga zumindest in der engsten Auswahl, wenn es um die Nachfolge von Mirko Slomka als Cheftrainer geht.