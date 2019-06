Akanji wird es sich merken

Er hat schon oft stark ausgesehen. Er hat Timo Werner in Schach gehalten, Heung Min Son gestoppt und Franck Ribéry nicht dribbeln lassen. Dann kam ­Cristiano Ronaldo. Und Manuel Akanji musste feststellen: «Er ist wirklich sehr gut.»

Zweimal stand der Schweizer Innenverteidiger am Mittwoch nahe beim Stürmer, das war in der 88. und 90. Minute. Zweimal war es nicht nahe genug. ­Ronaldo gelang für Portugal im Halbfinal der Nations League das 2:1 und das 3:1. In der ersten Szene dachte Akanji, er habe seinen Gegenspieler so bedrängt, dass es schwierig sei, ein Tor zu erzielen. Nachher musste er erkennen: «Für ihn war es offenbar nicht so schwierig.»