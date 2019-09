Ademi schiesst den FCB an die Tabellenspitze

Ademis 2:0 für den FCB. Video: SRF

Auch wenn der FC Lugano kurz vor Schluss durch Nicola Dalmonte den Anschlusstreffer erzielte und Basels Goalie Jonas Omlin Sekunden später eine Grosschance vereitelte, so machten es die Tessiner den Baslern etwas gar einfach. Sie spielen wie der FCB in der Europa League, viele Punkte werden sie allerdings kaum gewinnen, wenn sie gegen Kiew, Kopenhagen und Malmö so auftreten wie im St.-Jakob-Park vor offiziell 21’912 Zuschauern. Basel hatte mehr Chancen, mehr Ballbesitz, mehr Schüsse auf das Tor – und steht wegen dem 2:2 der Young Boys gegen Luzern an der Tabellenspitze.

Telegramm:

Basel - Lugano 2:1 (1:0)

21'912 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tor: 27. Ademi (Bua) 1:0. 48. Ademi (Frei) 2:0. 86. Dalmonte (Holender) 2:1.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei (82. Kuzmanovic); Stocker, Zuffi (75. Zhegrova), Bua (62. Okafor); Ademi.

Lugano:Baumann; Lavanchy (77. Dalmonte), Kecskes, Maric, Daprelà; Vecsei (77. Rodriguez), Sabbatini, Lovric (62. Bottani), Aratore; Carlinhos, Holender.

Bemerkungen: Basel ohne Van Wolfswinkel (verletzt). Lugano ohne Custodio (gesperrt), Covilo, Da Costa, Macek und Gerndt (alle verletzt). 60. Tor von Daprelà wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 3. Maric. 18. Holender. 22. Bua. 33. Lavanchy (alle Foul). 82. Kuzmanovic (unerlaubtes Betreten des Spielfeldes). 86. Rodriguez (Foul).