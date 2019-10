Zakaria und Embolo treffen, Gladbach Leader

TSG-Stürmer Adamyan trifft doppelt gegen die Bayern

In München war Sargis Adamyan mit zwei Toren der Hoffenheimer Matchwinner (54., 79.). Für die Bayern hatte Torjäger Robert Lewandowski mit seinem elften Saisontor den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (73.). Für die Münchner war es die erste Heimniederlage seit dem 6. Oktober 2018 (0:3 gegen Gladbach).

Dabei hatte Kovac die gleiche Elf, die am Dienstag in der zweiten Halbzeit Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur gedemütigt hatte, auf das Feld geschickt. Damit musste Thomas Müller zum fünften Mal in Serie auf die Bank, der Weltmeister von 2014 wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. «Er ist nicht irgendjemand. Thomas ist sehr wichtig, die anderen auch», sagte Kovac dem TV-Sender Sky und begründete seine Startelf mit der starken Vorstellung in London. Wenn Not am Mann sei, werde Müller auch seine Minuten bekommen.

Akanji in Freiburg im Pech

In Freiburg spielte der BVB zum dritten Mal in Serie 2:2 und verspielte dabei wieder eine Führung. Ein Eigentor von Manuel Akanji besiegelte in der 90. Minute das Remis. Zuvor war der BVB zweimal durch Axel Witsel (20.) und ein Eigentor von Lukas Kübler (67.) in Führung gegangen. Den erstmaligen Freiburger Ausgleich markierte Luca Waldschmidt (55.). Mario Götze stand zum zweiten Mal in dieser Saison in der BVB-Startelf, zumal Torjäger Paco Alcacer (Achillessehnenprobleme) weiter ausfiel.

Werner in seinem 100. Bundesligaspiel schwach

Die Leipziger zeigten sich in Leverkusen wie schon gegen Olympique Lyon in der Königsklasse (0:2) äusserst verschwenderisch mit ihren Torchancen. Allein in der ersten Halbzeit vergaben die Sachsen fünf hochkarätige Möglichkeiten, insbesondere Timo Werner (er machte sein 100. Bundesligaspiel für RB) hatte einen schlechten Tag erwischt. Entsprechend wurde Werner ausgewechselt, sein Ersatz Christopher Nkunku rettete den einen Punkt (78.). Leverkusen war zuvor durch Kevin Volland in Führung gegangen (66.).