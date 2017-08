YB muss in Moskau ohne Hoarau antreten

YB-Stürmer Guillaume Hoarau steht für das Rückspiel der Champions-League-Playoffs in Moskau nicht zur Verfügung, teilt der Club am Montag mit. Die Berner werden am Mittwoch erneut gegen ZSKA Moskau spielen. Hoarau hat sich am Samstag beim 0:0 gegen den FC Zürich eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen. Er werde nun in Bern bleiben, um sich einer intensiven Pflege zu widmen. (gbl)