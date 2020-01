YB: Vollzählig und mit Vorfreude

Es ist empfindlich kühl am Freitagmorgen im Stade de Suisse. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt, als Gerardo Seoane kurz nach 10 Uhr entschlossen auf den Rasen schreitet.

Der Alltag hat den YB-Trainer und seine Spieler eingeholt: Aufwärmrunde um den Platz statt lockerer Spaziergang am Strand. Die Pause war kurz, so kurz wie selten in den letzten Jahren. Noch vor zwanzig Tagen mühten sich die Young Boys in Lugano zu einem 0:0. Die Müdigkeit nach strengem Herbst war dem Meister anzumerken, und alle Beteiligten zeigten sich nicht unfroh, einmal durchschnaufen zu können.

Garcias Vaterfreuden

Jetzt, nicht einmal drei Wochen später, ist den Bernern die Freude anzumerken, als sie wieder einen Ball in den Füssen haben. Es wird gelacht und gescherzt, und als Seoane vor versammelter Mannschaft verkündet, dass Linksverteidiger Ulisses Garcia über die Feiertage Vater geworden sei, setzt spontaner Applaus ein.

Dieses erste Training 2020, es ist zuerst ein lockerer Aufgalopp mit Passübungen und Jonglieren. Danach sind Läufe angesetzt. Der Motor soll langsam wieder in die Gänge gebracht werden. Dennoch ist diese Einheit insofern bemerkenswert, als erstmals seit langer Zeit wieder alle Spieler mittrainieren. Also auch die langzeitverletzten Sandro Lauper und Mohamed Ali Camara.

Es ist eine erfreuliche Nachricht zum Jahresanfang, wobei Christoph Spycher zur Geduld mahnt. «Man muss sehr vorsichtig sein, wenn Spieler aus einer langwierigen Verletzung kommen», sagt der Sportchef. Die beiden Defensivspieler sollen wie Gianluca Gaudino mit einem individuell abgestimmten Programm ebenso behutsam an die Mannschaft herangeführt werden wie Miralem Sulejmani, der 2019 nur 94 Minuten auf dem Platz stehen konnte.

Von einem Einsatz seien alle noch weit entfernt, sagt Spycher, der aber erfreut zur Kenntnis nimmt, dass sich das YB-Lazarett, das zwischenzeitlich acht Spieler umfasste, langsam lichtet. Fabian Lustenberger ist nämlich ebenso wieder voll einsatzfähig wie Vincent Sierro. Bleibt das so, dürfte der Captain wieder vermehrt in die Innenverteidigung rücken.

Testspiel gegen Robinho

Doch für taktische Spielereien ist es im Januar viel zu früh. Viele Akteure der Young Boys haben sich in der Vorrunde ins Interessenfeld grösserer Clubs gespielt. Ob das Kader am 26. Januar beim Spitzenspiel gegen den FC Basel gleich aussehen wird wie jetzt, lässt sich im bisweilen unberechenbaren Fussballgeschäft schwer abschätzen. Spycher sagt: «Ich denke nicht, dass viel passieren wird. Und wenn, sind wir darauf vorbereitet.»

Anfang Dezember kamen Gerüchte auf, dass Guillaume Hoarau das Interesse vom englischen Zweitligisten Nottingham Forest geweckt habe und in diesem Winter weiterziehen könnte, ehe sein Vertrag im Sommer ausläuft. Es scheint ein mögliches Szenario, zumal der Franzose in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen hat und nach wie vor auf sein erstes Meisterschaftstor wartet.

Die Abwesenheit Hoaraus wog weniger schwer als auch schon, nicht zuletzt dank dem 15-fachen Saisontorschützen Jean-Pierre Nsame, der mit einem Wechsel in die Ligue 1 zu St-Etienne in Verbindung gebracht wurde. Spycher sagt: «Wir kommentieren keine Gerüchte.» Aber der Kameruner habe ihm versichert, dass er im Winter nicht wechseln werde.

Ebenso wenig äussert sich der 41-Jährige zur Zukunft von Miralem Sulejmani, dessen Kontrakt im Sommer ebenfalls endet. «Es bringt nichts, Kaffeesatz zu lesen. Sowohl Gui als auch Miralem sind und waren wichtige Spieler für uns, und wir werden alles daransetzen, dass sie in der Rückrunde möglichst oft in guter Form auf dem Platz stehen können.»

Am Sonntag reisen die Young Boys ins Trainingslager nach Belek. Während der zehn Tage in der Südtürkei werden sie drei Testspiele bestreiten: gegen Hansa Rostock aus der deutschen 3. Liga, den türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir mit dem ehemaligen Captain der Schweizer Nationalmannschaft Gökhan Inler und dem früheren brasilianischen Flügelflitzer Robinho (35) sowie Viitorul Constanta aus Rumänien.