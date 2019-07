Wo die Würste billig und die Trikots teuer sind

Wenn wir schon beim Bier sind, darf die Stadionwurst natürlich nicht fehlen. Während es diese bei Lugano, Sion und Xamax für 6.- gibt, kostet sie beim FC Thun mit 8.- am meisten. Apropos kulinarisch: In vielen Stadien gibt es einige Klassiker. Bei den Young Boys ist es natürlich die YB-Wurst. Aber es geht auch spezieller. Beim FC Sion kann der Matchbesucher beispielsweise ein Raclette bestellen, in Neuenburg gibts Steak Vigneron, und in Basel kann man auf Vorbestellung während der ganzen Saison Fondue essen.

Das Fazit

Es kann nur einen Sieger geben: In drei von fünf Kategorien führt der FC Sion die Tabelle an. Und in den anderen beiden Kategorien belegen die Walliser den 3. Rang. Teuer wirds hingegen beim Luzern und Thun. Beim FC Luzern kostet der Einzeleintritt (28.-) mehr als in jedem anderen Schweizer Stadion. Auch sonst bewegen sich die Innerschweizer stets im hinteren Bereich. Die Berner Oberländer bieten das Trikot mit Aufdruck zwar am günstigsten an, sind allerdings bei den Saisonabonnementen, beim Bier und bei der Stadionwurst am teuersten.