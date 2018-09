«Wir wollen uns teuer verkaufen»

Was sagt Ihnen der Name Daniel Mumenthaler?

Ist das nicht ein Münsingen-Spieler?

Genau, er schoss vor fast genau einem Jahr ein Tor gegen die von Ihnen trainierte U-21 ­Luzerns in der 1. Liga.

Ich erinnere mich, wir spielten 1:1 in Münsingen.

Wie gross ist der Unterschied, ein Team auf den FC Münsingen oder auf Manchester United vorzubereiten?

Der grösste Unterschied ist: Vor einem Jahr war ich fast alleine. Ich wusste, wie Münsingens Trainer Kurt Feuz spielen lässt, weil ich den Gegner selber beobachtet hatte. Nun habe ich einen grossen Staff, der mir bei der Vorbereitung hilft, wir schauen mehrere Partien an und analysieren alles genau. Aber es gibt bei Manchester United einige offene Fragen: Spielt vorne Lukaku oder Rashford?

Oder beide?

Und was ist dann mit Sanchez, Mata, Martial, Lingard und so weiter? Da werden sowieso elf Topspieler auf dem Platz stehen.

Zumindest in der Offensive.

Es wäre nicht angemessen, würde ich als YB-Trainer in der Öffentlichkeit über Schwächen von Manchester United sprechen.

Vor einem Jahr trafen Sie auf Kurt Feuz, nun geht es gegen ­José Mourinho. Bereiten Sie sich auch auf den Trainer vor?

Bei Kurt Feuz war das einfach, weil ich ihn gut kannte. Bei Mourinho ist das komplizierter. Aber deutlich wichtiger ist ohnehin, dass wir einen klaren Plan haben und ihn umsetzen.

Ist das Spiel gegen Manchester United auch für Sie ein grosser Moment?

Natürlich ist es das. Für mich begann die Champions League aber bereits mit dem Playoff, vor dem Rückspiel in Zagreb war ich angespannt. Nun ist auch eine riesige Vorfreude zu spüren.

«Es gibt schon schwächere Teams, aber die lagen halt im gleichen Topf wie wir.»

Wenn Ihnen jemand vor einem Jahr gesagt hätte, Sie würden im Herbst 2018 gegen Mourinho spielen, hätten Sie diese Person für verrückt erklärt?

Nein, ich hätte gesagt: In einer Woche spielen wir gegen Solothurn. Es gibt einen guten Spruch: Wenn du in der Vergangenheit lebst, lebst du depressiv, wenn du in der Zukunft lebst, bist du ein Träumer, am besten lebst du einfach in der Gegenwart.

In der Gegenwart beschwert sich Manchester über die Unterlage in Bern. Wie gross ist der ­Kunstrasenvorteil für YB?

Ich gehe davon aus, dass Manchester auf seiner riesigen Anlage auch einen Kunstrasenplatz hat. Aber sicher ist: Für uns ist der Kunstrasen kein Nachteil.

Mourinho produziert wieder Negativschlagzeilen, steht unter Druck und in der ­Kritik. Ist das ein Thema bei YB?

Das interessiert uns nicht. Mourinho ist ein kluger Trainer, der seine Planung auf eine ganze Saison ausrichtet. Zudem war die Vorbereitung schwierig für das Team, weil viele Spieler nach der WM verspätet mit dem Training anfingen. Mittlerweile hat das Team aber Fahrt aufgenommen.

Hätten Sie in der Champions League eigentlich lieber gegen schwächere Teams gespielt?

Es gibt schon Mannschaften, die schwächer sind, aber die lagen halt im gleichen Topf wie wir.

Video: YB-Pressekonferenz vor dem Knüller gegen ManUnited

Trainer Seoane und Verteidiger Benito sprachen vor dem Match gegen Manchester United über Vorfreude, Nervosität und den Kunstrasen. (Video: Fabian Sanginés)

Wie stufen Sie die drei Gruppengegner im Vergleich ein?

Ich sehe da keine grossen Unterschiede. Juventus und Manchester United sind sogar Anwärter auf den Champions-League-Sieg, Valencia ist spielerisch für mich die stärkste Mannschaft. Juventus ist enorm robust, defensiv herausragend, offensiv mit fantastischen Spielern besetzt. Und Manchester ist jenes Team mit dem grössten Entwicklungspotenzial.

Betrachtet man YB, könnte man behaupten, die Innenverteidigung sei nicht ganz auf dem Niveau vom Rest des Teams. ­Besorgt Sie das mit Blick auf Weltklassestürmer wie Ronaldo oder Lukaku?

Das sind Topspieler mit einer Qualität, wie es sie selten gibt. Deshalb haben sie auch einen Marktwert von über 100 Millionen Franken. Ich überlege aber nicht, wie es sein könnte, wenn Verteidiger XY von uns in ein Laufduell verwickelt wird mit Lukaku. Es muss uns gelingen, als Mannschaft solidarisch zu sein, perfekt zu verschieben, die Räume eng zu machen.

Was ist denn Ihr Ziel in der Champions League?

Wir wollen uns teuer verkaufen und Topleistungen abliefern. Wenn der Gegner nicht seinen besten Abend erwischt, können wir eine Überraschung schaffen.

Wie realistisch ist das Erreichen von Rang 3 für YB?

Unsere Gegner haben Spieler, die 100 Millionen Franken und mehr gekostet haben. Wie viel Budget haben wir als Club?

Das wird leider nicht kommuniziert, aber gehen wir in diesem Jahr von 50 Millionen aus.

(lacht) Das haben Sie gesagt! Selbst Valencia hat in diesem Sommer mit Gonçalo Guedes einen Fussballer für mehr als 40 Millionen Franken Ablösesumme gekauft. Das sagt ja schon ­alles. Wir sind uns bewusst, dass alles passen muss, damit wir ­Geschichte schreiben können.

Die Champions League ­fasziniert viele Menschen. Wie wichtig war sie für Sie in den letzten Jahren?

Am TV laufen ja immer mehr Fussballspiele live, jeden Tag mittlerweile, da muss man als Konsument selektiver vorgehen, selbst wenn man ein Fussballverrückter ist. Aber die Champions League habe ich stets intensiv verfolgt, weil das Niveau in keinem anderen Wettbewerb so hoch ist. Viele Partien sind ein Genuss.

Man hat den Eindruck, das YB-Fieber in Bern sei durch die Teilnahme an der Champions League noch einmal gestiegen. Wie nehmen Sie die Euphorie wahr?

Ich bin kein Mensch, der zu Gefühlsschwankungen neigt. Klar spüre ich, dass wir den Menschen Freude bereiten, aber es ist nicht so, dass ich nicht durch die Stadt laufen könnte. Als ich aufs Berner Münster ging, wurde ich nicht erkannt.

YB hat noch keine Partie unter Ihnen verloren. Was sind für Sie die Gründe für den Traumstart?

Entscheidend ist, dass wir es gemeinsam geschafft haben, nach dem Meistertitel den Hunger auf Erfolg wieder zu entwickeln. Auch dank harter Trainings und Leidensfähigkeit.

Überraschend war, mit welcher Entschlossenheit YB drei Tage nach dem Weiterkommen in Zagreb beim 3:0 in Sion auftrat.

Das war ein Zeichen, wie unsere Mannschaft funktioniert.

Sie haben Anfang Saison lange Zeit nicht gross rotiert. Das war nicht für alle Spieler einfach.

Bestimmt nicht. Wir wollten Stabilität gewinnen und Abläufe verfeinern im Hinblick auf die Playoff-Spiele gegen Zagreb. Bei uns gibt es keine erste und zweite Mannschaft, es ist aber normal, dass es verdiente Fussballer hat, die mit ihrer Persönlichkeit und Klasse besonders wertvoll sind.

YB verlor in der Super League in den letzten Jahren nach Europa-League-Partien oft Punkte gegen Aussenseiter. Wie gross ist diese Gefahr nun?

Wir haben genau deswegen ein breites Kader, jeder Spieler wird zu seinen Einsätzen kommen.

Ihren 35-jährigen Captain Von Bergen müssten Sie aber in Watte packen, weil er in der Abwehr nicht zu ersetzen ist.

Er ist in jeder Hinsicht ein Vorbild, liefert alle drei, vier Tage einwandfreie Leistungen ab. Ich finde aber nicht, dass wir zu ­wenig Spieler auf dieser Position haben, zumal mehrere vielseitig einsetzbar sind.

Dann gibt es noch Kevin Mbabu. Wie sehr fürchten Sie sich davor, dass er bald ins Ausland wechseln könnte?

Überhaupt nicht. Wir sind gelassen, weil wir genau wissen, dass uns Fussballer verlassen werden. Es ist sogar so, dass ich es schön fände, würden bald noch mehr Spieler von uns in Topligen gehandelt. Das würde bedeuten, dass wir in der Champions League erfolgreich spielten. (Redaktion Tamedia)