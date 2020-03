«Wir werden uns in China sicherer fühlen als in Spanien»

Wie war Ihre Arbeit als Trainer mit der Mannschaft?

Das war für mich wirklich eine Überraschung. Die Spieler waren unglaublich professionell. Wir hatten Zeit, fussballerische Konzepte einzustudieren, die in den meisten Fällen neu für die Jungs waren.

Sie haben aber keine Spiele austragen können.

Im Grunde nicht. Ein paar Mannschaften haben Spiele abgesagt, die wir für unsere Zeit in Andalusien ausgemacht hatten.

Sie dürften in den vergangenen Monaten aber vor allem als Psychologe gefordert gewesen sein, nicht wahr?

Natürlich. Man muss sich das einmal vorstellen: Die Spieler waren wochenlang von ihren Familien, von ihren Frauen und Kindern, von ihren Eltern getrennt. Ohne dass jemand wusste, wann sie einander wiedersehen können. Sie skypten oder sprachen per Whatsapp mit ihren Lieben. Täglich. Und da gibt es natürlich herzzerreissende Momente. Da fällt der Fokus auf den Fussball nicht einfach.

Was haben Sie Ihren Spielern gesagt?

Ich habe versucht, ihnen zu vermitteln, dass der Fussball für sie die beste Therapie ist. Und dass sie Optimismus zeigen müssen, wenn sie mit ihren Familien sprechen. Ich habe ihnen auch klar gesagt, dass sie sich damit abfinden müssen, dass sie jetzt, in diesem Augenblick, als Gruppe absolut nichts für die Menschen in Wuhan und China machen können. Nichts. Aber ich habe ihnen auch immer wieder gesagt, dass sie auf dem Rasen darauf hinarbeiten müssen, den Menschen am Tag ihrer Rückkehr nach Wuhan eine Freude zu bereiten. Im Stadion. Das haben sie getan, in einer Weise, die mich wirklich gerührt hat. Es war wirklich so, dass sie auf dem Platz gelächelt haben, wenn der Ball rollte.

Sie wurden am 1. März mit Ihrer Mannschaft zum Clásico ins Estadio Santiago Bernabéu eingeladen, zum Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, dem grossen Duell im spanischen Fussball. Was bedeutete das für Ihre Mannschaft?

Das war für ihr Seelenleben ein Wendepunkt. Alles, was sie erlebt hatten, war letztlich bedrückend, und der Besuch im Bernabéu-Stadion hat sie die Probleme für den Zeitraum von ein paar Tagen zwar nicht vergessen lassen – aber etwas kleiner wirkten die Schwierigkeiten schon. Auch wenn es zu keiner Begegnung mit den Spielern von Real oder Barcelona kam, und auch nicht mit Cristiano Ronaldo, der bei dem Spiel auf der Tribüne sass.

Es gab keinen Lagerkoller?

Wirklich nicht. Und wenn es die Zeit erlaubte, haben wir ihnen auch ermöglicht, ein bisschen Tourismus zu machen und Spanien kennenzulernen. Das haben sie natürlich auch genossen.

Wie war die Reaktion Ihrer Spieler auf die Nachricht von der bevorstehenden Rückkehr nach China?

Das kann man sich kaum ausmalen. Die Freude war umgekehrt proportional zu der gedrückten Stimmung bei unserer Ausreise. Sogar jene, die aus Wuhan selbst stammen, sahen nach langer Zeit endlich wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn sie noch nicht wissen, wann sie in ihre Heimatstadt zurückkehren können. Aber es gibt natürlich die andere Seite, für meine Kollegen und mich. Denn nun sind wir es, die wir unsere Familien in einer ungewissen Lage zurücklassen.