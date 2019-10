Wieder salutieren sie – nur der Held des Abends nicht

Ayhan spielt bei Fortuna Düsseldorf. Der Club hat sich in den vergangenen Tagen zu den Unruhen um die türksiche Nationalmannschaft geäussert. Auch Ayhan und Clubkollege Kenan Karaman hatten nach dem Spiel gegen Albanien vom Freitag den Militärgruss gemacht. «Wir sind davon überzeugt, dass ihnen nichts ferner lag, als ein politisches Statement abzugeben. Beide Spieler stehen für die Werte, die unser Verein lebt», sagte danach Fortuna-Sportchef Lutz Pfannenstiel.

Gegen Frankreich, nach dem 1:1, das den Türken weiterhin die Tabellenführung einbringt, verzichtete Ayhan auf den umstrittenen Jubel. Auch Karaman war auf den Bildern mit den salutierenden Türken nicht zu sehen. Ganz zum Unmut offenbar von Merih Demiral. Der Juventus-Verteidiger, bisher bei einem Serie-A-Einsatz in dieser Saison, schien sich schon bei Ayhans Torjubel zu echauffieren, weil dieser nicht salutiert hatte. Denn bereits nach dem Kopfballtreffer des Verteidigers stellten sich einige Türken an der Eckfahne auf. Nicht so Ayhan und Karaman, aber auch der ebenfalls in Deutschland aufgewachsene Hakan Calhanoglu. Auf Twitter kursiert ein Video, in dem zu sehen ist, wie Demiral stark auf Ayhan einredet. Ob es dabei um das seiner Ansicht nach fehlende Salutieren ging, ist unklar.

Golden sonra belki bir ço?unuz kaç?rd? ama;Merih Demiral, Kaan Ayhan’a asker selam? ver diye çok diretti ama Kaan Ayhan asker selam?n? vermedi. pic.twitter.com/dKIzRYqlgA — ???????????????????????????????? (@abdullahobuz17) October 14, 2019

Mit dieser Geste wollen die Türken die von ihrem Land in Syrien eingesetzten Soldaten unterstützen. Die Uefa hat bereits angekündigt, ein Verfahren einzuleiten und zunächst Stellungnahmen von den Beteiligten einholen. Das Verfahren kann sich gegen den Verband oder aber auch gegen einzelne Spieler richten. Nach den Statuten des Dachverbands sind politische Äusserungen und Gesten auf dem Spielfeld in Uefa-Wettbewerben untersagt.

