Wer wird Weltmeister? Und wie weit kommt die Schweiz?

In Dänemark spielt derzeit die wohl beste Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft der Geschichte. Nun kommt mit Finnland aber ein richtig dicker Brocken. Mit einem Sieg könnten die Schweizer in den Halbfinal einziehen, dort würden Kanada oder Russland warten. Wie weit kommt das Team von Patrick Fischer mit seinen NHL-Spielern Niederreiter, Josi, Fiala, Meier, Andrighetto und Müller? Sagen Sie uns Ihre Meinung in dieser Umfrage:

Umfrage Die Schweiz bestreitet den WM-Viertelfinal gegen Finnland. Wer gewinnt und wie? Die Schweiz siegt nach 60 Minuten.

Finnland gewinnt nach 60 Minuten.

Finnland siegt in der Overtime.

Die Schweiz gewinnt in der Overtime.

Die Schweiz gewinnt nach Penaltys.

Finnland siegt nach Penaltys.

Abstimmen Die Schweiz siegt nach 60 Minuten. 50% Finnland gewinnt nach 60 Minuten. 34.2% Finnland siegt in der Overtime. 2.6% Die Schweiz gewinnt in der Overtime. 5.3% Die Schweiz gewinnt nach Penaltys. 7.9% Finnland siegt nach Penaltys. 0% 38 Stimmen Die Schweiz siegt nach 60 Minuten. 50% Finnland gewinnt nach 60 Minuten. 34.2% Finnland siegt in der Overtime. 2.6% Die Schweiz gewinnt in der Overtime. 5.3% Die Schweiz gewinnt nach Penaltys. 7.9% Finnland siegt nach Penaltys. 0% 38 Stimmen



Umfrage Falls die Schweiz im Halbfinal steht, wartet einer dieser zwei Gegner: Kanada und Russland. Wer setzt sich durch? Kanada

Russland

Abstimmen Kanada 36% Russland 64% 25 Stimmen Kanada 36% Russland 64% 25 Stimmen



Umfrage Wohin führt der Weg der Schweiz an der WM in Dänemark? Im Viertelfinal ist Endstation und es gibt für das Fischer-Team freie Pfingsten.

Sie erreicht den Halbfinal und wird dann Vierter.

Sie erreicht den Halbfinal und wird dann Dritter.

Die Schweiz schafft es in den Final und holt wie 2013 WM-Silber.

Die Schweiz schafft es in den Final und wird erstmals Weltmeister.

Abstimmen Im Viertelfinal ist Endstation und es gibt für das Fischer-Team freie Pfingsten. 40.7% Sie erreicht den Halbfinal und wird dann Vierter. 11.1% Sie erreicht den Halbfinal und wird dann Dritter. 33.3% Die Schweiz schafft es in den Final und holt wie 2013 WM-Silber. 0% Die Schweiz schafft es in den Final und wird erstmals Weltmeister. 14.8% 27 Stimmen Im Viertelfinal ist Endstation und es gibt für das Fischer-Team freie Pfingsten. 40.7% Sie erreicht den Halbfinal und wird dann Vierter. 11.1% Sie erreicht den Halbfinal und wird dann Dritter. 33.3% Die Schweiz schafft es in den Final und holt wie 2013 WM-Silber. 0% Die Schweiz schafft es in den Final und wird erstmals Weltmeister. 14.8% 27 Stimmen



Umfrage Wer wird Weltmeister? Die Schweiz

Lettland

Finnland

Schweden

Tschechien

Die USA

Kanada

Russland

Abstimmen Die Schweiz 14.3% Lettland 3.6% Finnland 10.7% Schweden 50% Tschechien 0% Die USA 0% Kanada 7.1% Russland 14.3% 28 Stimmen Die Schweiz 14.3% Lettland 3.6% Finnland 10.7% Schweden 50% Tschechien 0% Die USA 0% Kanada 7.1% Russland 14.3% 28 Stimmen



Umfrage Wer wird Most Valuable Player (MVP) des Turniers? Patric Hornqvist (Schweden)

Ronalds Kenins (Lettland)

Roman Josi (Schweiz)

Sebastian Aho (Finnland)

Patrick Kane (USA)

Connor McDavid (Kanada)

David Pastrnak (Tschechien)

Pawel Datsjuk (Russland)

John Klingberg (Schweden)

Mikko Rantanen (Finnland)

Abstimmen Patric Hornqvist (Schweden) 19.0% Ronalds Kenins (Lettland) 0% Roman Josi (Schweiz) 9.5% Sebastian Aho (Finnland) 33.3% Patrick Kane (USA) 4.8% Connor McDavid (Kanada) 14.3% David Pastrnak (Tschechien) 0% Pawel Datsjuk (Russland) 4.8% John Klingberg (Schweden) 9.5% Mikko Rantanen (Finnland) 4.8% 21 Stimmen Patric Hornqvist (Schweden) 19.0% Ronalds Kenins (Lettland) 0% Roman Josi (Schweiz) 9.5% Sebastian Aho (Finnland) 33.3% Patrick Kane (USA) 4.8% Connor McDavid (Kanada) 14.3% David Pastrnak (Tschechien) 0% Pawel Datsjuk (Russland) 4.8% John Klingberg (Schweden) 9.5% Mikko Rantanen (Finnland) 4.8% 21 Stimmen