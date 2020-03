Wegen Corona: Werden Fussballer bald subventioniert wie Bauern?

Ausserdem ist gegen Ende des Gesprächs aus Schäfers Aussagen herauszuhören, dass er nicht sehr optimistisch ist, was die derzeit diskutierte Ligareform betrifft. Ein Fachmann habe ihm gesagt: «Wenn so eine Reform nicht innerhalb von vier Monaten ausdiskutiert und aufgegleist wird, wird alles beim Alten bleiben.» Und in der Schweiz wird nun schon seit Jahren über eine Veränderung der höchsten beiden Ligen gezankt.

