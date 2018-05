Hütter vor Wechsel zu Frankfurt

«Meisterknall bei YB: Adi Hütter vor Absprung zu Frankfurt!», titelt der «Blick» in gewohnt grossen Lettern. Schon im ersten Satz klingt es nicht mehr ganz so definitiv: «Es wäre ein Knall...» Gemäss Informationen der Boulevardzeitung sei der Trainer der Young Boys beim Achtplatzierten der abgelaufenen Bundesliga-Saison als Nachfolger von Niko Kovac im Gespräch.

Kovac beerbt bei Bayern München Jupp Heynckes. Gemäss Quellen in Deutschland und Frankreich soll der nächste Trainer bei Eintracht Frankfurt allerdings Slaven Bilic heissen, wie Kovac ein Kroate. Eine Vertragsunterzeichnung soll kurz bevorstehen.

Was am Hütter-Gerücht dran ist, scheint unklar, zumal YB grundsätzlich keine Gerüchte kommentiert. Bekannt ist lediglich, dass sich der Österreicher irgendwann ein Engagement in Deutschland wünscht.

Schon länger in Kontakt?

Inzwischen berichtet aber auch die «Frankfurter Rundschau», dass doch nicht Bilic, sondern Hütter den Trainerposten bei den Hessen übernehme. Demnach habe sich Sportchef Fredi Bobic schon länger mit Hütter befasst, aus Respekt vor den anstehenden Aufgaben in der Liga und Cup aber Stillschweigen bewahrt habe.

Für Frankfurt könnte auch sprechen, dass YB-Sportchef Christoph Spycher früher selbst das Trikot der Eintracht getragen. (mb)