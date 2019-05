Urs Fischer schafft das Aufstiegsmärchen

Der Aussenseiter zeigt an diesem Abend Qualität für die zweite, aber Leidenschaft für die erste Liga in Deutschland. Nur zweimal hat sich in den letzten zehn Jahren die unterklassige Mannschaft in der Barrage um den Einzug in die Bundesliga durchgesetzt. Urs Fischer, Bundesligatrainer. «Der Verein hat jahrelang alles dafür gemacht», sagt er im rot-weissen Durcheinander. «Das ist ein fantastischer Club.»

Es ist ein grosser Abend für ihn. Besuch aus der Heimat ist da, sein früherer Spieler Alain Nef etwa, am Wochenende beim FCZ noch emotional verabschiedet, nun vor Ort, um seinen Ex-Trainer und sein Angel-Gspänli zu unterstützen. Der Abend ist auch der Höhepunkt einer abenteuerlichen Saison für Fischer in der 2. Bundesliga. Belächelt wurde sein Wechsel: In der Schweiz beurteilten ihn viele als Abstieg, und in der zweithöchsten Liga in Deutschland, wo sich in einem unruhigen Klima in der Regel junge Trainer die Klinke in die Hand geben, war man erstaunt über den Zuzug.

Sportlich war es ein einziges Schneckenrennen. Hinter den beiden Bundesliga-Aspiranten Köln und Hamburg konnte niemand so recht. Erst duellierte sich Union mit St. Pauli, dann mit Heidenheim, schliesslich mit Paderborn um Rang 3 – und nach dem x-ten Trauerspiel beim HSV spielte Fischer mit seinem Team in der letzten Runde um Rang 2. Dafür reichte es knapp nicht.

Unions grosser Kampf

Noch im Winter sagte Fischer, die direkten Plätze seien für die Grossen aus Hamburg und Köln reserviert. «Dahinter können wir ein Wörtchen mitreden.» Es kam so – und doch anders. Im Spiel am Montagabend ist der VfB lange Zeit die bessere Mannschaft. Der Bundesligist ist auf jeder Position besser besetzt, es verteidigen Spieler wie Badstuber oder Weltmeister Pavard, es stürmen Donis oder der Zürcher Zuber, in der Pause kommt der einstige Nationalspieler Gomez. Sogar ein frühes Tor schiessen die Favoriten, es zählt aber nicht wegen Abseits, der Videoschiedsrichter greift ein. Union findet kaum ins Spiel, hält aber dagegen und trifft nach einer Stunde innert Minuten zweimal den Pfosten. Spielerisch ist es nach wie vor keine Offenbarung, aber Union kämpft und grätscht und verteidigt das 0:0.

Der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga ist ein Meilenstein in der Geschichte eines Clubs, der im deutschen Fussball noch nie so richtig im Konzert der Grossen mitspielte. Früher in der DDR, im abgekarteten Championat, da konnte er; nach der Wende in der Regional- und später der zweiten Liga wollte er nicht so recht. 1968 gewann Union den Pokal in der DDR, 2001 stand man im deutschen Cupfinal und kam sogar zu Spielen im Uefa-Cup. Seit zehn Jahren spielt Union in der 2. Bundesliga, der Blick ging jedoch selten Richtung höchste Spielklasse.