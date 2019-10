«Über den Trainer brauchen wir nicht zu reden»

Für den FC Thun waren die letzten Wochen zum Vergessen, die nächsten könnten es werden.

Nach 10 Partien sind die Oberländer mit 6 Punkten Letzte der Super League. Sie stellen die zweitschwächste Abwehr (19 Gegentreffer), die harmloseste Offensive (7 Tore). Sie warten seit sechs Ligapartien auf einen Sieg, haben in dieser Zeitspanne fünfmal verloren und nur ein Tor erzielt. Daheim gegen YB.

Und das Thuner Programm hat es in sich: In den nächsten Partien – auswärts in Basel und Bern – sind keine Punkte zu erwarten. Auf den Cupachtelfinal unter der Woche in Winterthur folgen in der Liga die Duelle mit Zürich, Xamax und Lugano. Der Druck, endlich zu punkten, könnte dann enorm sein.

Diese Zeitung konfrontiert Thuns Sportchef Andres Gerber mit acht Thesen zur Krise.

1. Thun kann bis zur Winterpause immer verlieren, Marc Schneider wird dennoch Trainer bleiben.

Gerber: Ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Aber nur deshalb, weil wir kaum sieglos bleiben werden. Klar, wir befinden uns in einer mühsamen Situation. Trotzdem bin ich nicht beunruhigt. Die Qualität im Team ist vorhanden. Und über den Trainer brauchen wir gar nicht erst zu reden. Von Marc Schneider sind wir total überzeugt.

2. Die grosse Verbundenheit zwischen Ihnen, dem Trainer und dem Clubpräsidenten Markus Lüthi verhindert, dass rechtzeitig durchgegriffen wird.

Das mag von aussen den Eindruck erwecken. Aber wir unterschätzen unsere Lage überhaupt nicht. Würde mich ein schlechtes Gefühl beschleichen, wenn ich sehe, wie Marc mit dem Team arbeitet, oder würde ich kritische Rückmeldungen aus der Mannschaft erhalten, dann wäre ich alarmiert. Aber das ist absolut nicht der Fall. Jetzt den Trainer zu wechseln, wäre purer Aktionismus. Und ich bin überzeugt: Die meisten unserer Fans sowie die fussballinteressierten Schweizer würden sich fragen: Was machen denn die jetzt? Nicht nur, weil eine solche Aktion für uns untypisch ist, sondern auch, weil die Leute eine hohe Meinung von Marc haben. Es ist augenfällig, dass wir besser sind, als es unsere Klassierung vermuten lässt.

3. Altbewährtes ist nicht immer gut: Die neuen Stürmer Simone Rapp und Ridge Munsy konnten Dejan Sorgic nicht ersetzen.

Wir haben uns mehr Tore erhofft, natürlich. Aber Rapp hatte so viele Chancen wie kaum ein Stürmer in der Schweiz. Das ist ein gutes Zeichen. Sogar ein Weltklassestürmer wie Robert Lewandowski hat einmal eine Phase, in der er während 600 Minuten das Tor nicht trifft. Sowohl bei Rapp wie Munsy wissen wir, dass sie es können. Sie haben es hier bewiesen. Vielleicht hatten beide das Gefühl, sie könnten zurückkehren und einfach da anknüpfen, wo sie in Thun einst aufgehört hatten. Aber sie konnten sich nach ihren Abgängen in Thun anderswo nicht durchsetzen. Munsy war zuletzt zudem verletzt. Deshalb ist es für ein Fazit zu früh. Abgerechnet wird Ende Saison.

4. Ohne den verletzten Captain Dennis Hediger hat Thun seit Februar wettbewerbsübergreifend nur 8 von 33 Partien gewonnen. Der Gedanke, den 33-Jährigen einmal ersetzen zu müssen, bereitet Ihnen schon jetzt Kopfschmerzen.

Es wird sicherlich eine Herausforderung. Aber es ist nicht einfach, abzuschätzen, wie sich sein Fehlen tatsächlich auf unsere Leistung ausgewirkt hat. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Aber in dieser Zeit fehlte auch Matteo Tosetti immer wieder. Beide sind für uns enorm wichtig. Aber klar: Mit seiner Persönlichkeit ist Dennis Hediger eine Ausnahmeerscheinung im Schweizer Fussball. Sein Laufpensum und seine Aggressivität machen schon einen Unterschied, aber da ist vor allem seine Ausstrahlung, die sehr viel bewirkt. Aber es verträgt in der Kabine nur ein Alphatier wie ihn. Deshalb entsteht ein Vakuum, wenn er ausfällt. Eine Quintessenz aus den letzten Monaten: Wir haben lauter gute Typen, gute Fussballer, aber wir haben Verbesserungspotenzial bei Spielern, die Verantwortung übernehmen.

5. Auf der Goalieposition haben Sie es verpasst, im Sommer einen Umbruch zu vollziehen. Das hat einige Gegentore und Punkte gekostet.

Guillaume Faivre hat letzte Saison jedes Spiel absolviert. Für uns war klar, dass wir uns auf ihn verlassen können, er ein Fixstarter bleibt. Wir holten Andreas Hirzel als Ersatzgoalie, mit der Aussicht, dass er die Nummer 1 werden kann. Ich glaube nicht, dass wir nach Faivres Fehlern früher hätten handeln müssen. Er hatte sich den Kredit verdient.

6. Irgendeinmal ist der alljährliche Substanzverlust zu gross, der Abstieg die Folge.

Mit Hediger und Tosetti fielen zwei wichtige Spieler lange aus, sonst wäre unsere Lage nun deutlich besser – davon bin ich überzeugt. Und Einnahmen wie jene aus Marvin Spielmanns Verkauf an YB sind für uns existenziell, zumal wir ihm nicht einfach hätten sagen können: «Mach noch eine weitere Saison in Thun.» So ist nun mal der Lauf der Dinge im Fussball. Natürlich ist mit solchen Verkäufen immer ein Risiko verbunden. Es ist jedoch eines, dass wir aufgrund unserer finanziellen Situation in Kauf nehmen müssen.

7. Dementsprechend bleibt Spitzenfussball in Thun eine Zwängerei.

Ich würde es so ausdrücken: Es ist eine riesige Herausforderung. Dass wir hier schon Champions wie Europa League gespielt haben, dass wir nun seit zehn Saisons in der höchsten Liga vertreten sind, kürzlich einen Cupfinal absolviert haben – das alles lässt die Leute zuweilen vergessen, dass es eben nicht normal ist, dass wir Jahr für Jahr den Ligaerhalt schaffen.

8. Die jetzige Phase verdeutlicht, dass sich Präsident Lüthi irrt, wenn er die Aufstockung der Liga auf 12 Teams kritisiert. Denn auf Dauer hat Thun nur so eine Überlebenschance.

Seine Kritik bezieht sich auf finanzielle Aspekte. Er bemängelt, dass ein Vorschlag gemacht wurde, ohne aufzuzeigen, wie sich die Aufstockung auf die Einnahmen auswirkt. Sein Einwand ist berechtigt: Wir können nicht zaubern, mit noch weniger Geld haushalten. Schon eine halbe Million mehr oder weniger macht für uns einen enormen Unterschied. Deshalb lehnen wir die Ligareform ab. Auch wenn sie zur Folge hätte, dass der sportliche Druck abnehmen würde.