Thun sündigt im Abschluss und bleibt Schlusslicht

Und er kam einigermassen glückhaft zustande. Weil Thun besser ins Spiel kam, weil Thun auch besser im Spiel blieb. Aber die Tore schoss Luzern. Am Anfang kam es, wie man sich das so vorstellt, wenn sich die beiden schlechtesten Offensivabteilungen der Saison gegenüberstehen. Viele Aktionen gab es nicht in den Strafräumen - und wenn, dann mangelte es an Selbstvertrauen, an Konsequenz. Eleke scheiterte nach einem Patzer der Thuner Abwehr mit seinem Lob, Rapp nach einem Steilpass an Luzerns Goalie Müller.

Rapp scheitert Mal um Mal

Rapp, beim Thuner Debakel vor einer Woche bei St. Gallen (0:4) noch auf der Bank, erhielt die Bälle, die er braucht: hoch und scharf kamen sie in den Strafraum. Aber Rapp scheiterte, Mal um Mal, einmal per Kopf, dann aus kurzer Distanz. Tosetti, Thuns eifrigster Flankentreter, meldete sich nach einer Verletzung zurück, mehr als 20 Flanken sollte er bis Spielende schlagen.

Torlos war es zur Pause, und nur kurz nach Wiederanpfiff lag der Ball dann endlich im Tor - in jenem von Thun. Da ging es für die Thuner plötzlich viel zu schnell, Schürpf spielte auf Margiotta, der zog noch von der Strafraumgrenze ab, 1:0 für Luzern. Thun zeigte sich etwas überrascht, nicht aber geschockt, machte weiter mit dem Angriffsspiel. Stillhart setzte seine Direktabnahme aus wenigen Metern übers Tor, dann köpfelte der eingewechselte Salanovic aus kürzester Distanz vorbei. Und mit dem nächsten Luzerner Konter traf der erst 18-jährige Males, eben erst eingewechselt hatte ihn Trainer Häberli.

Umstrittene Elfmeter-Szene im Romand-Derby

Auch das zweite Romand-Derby der Saison endete 2:2. Für den Ausgleich sorgte Routinier Nuzzolo nach einem Penalty, der viel diskutiert wurde. Schiedsrichter Stefan Horisberger taxierte ein Foul von Servettes Maccoppi an Raphaël Nuzzolo für penaltywürdig. Nuzzolo (76.) schnappte sich den Ball und glich vom Penaltypunkt zum 2:2 aus und beendete seine Torflaute nach rund einem Monat. Der Strafstoss blieb fragwürdig, den der Unparteiischen in seinem ersten Super-League-Spiel gab.

Nuzzolo verteidigte Horisberger. «Ich spekuliere auf den Ball und spüre den Druck meines Gegenspielers von hinten, der mich am Torschuss hinderte. Auf Video kann man den Druck nicht spüren und die Szene deshalb auch nicht beurteilen. Den Elfmeter kann man meines Erachtens geben – und dann ist auch noch der VAR da.» Das war am Samstagabend Alain Bieri, der in Volketswil Horisberger unterstützte. Bieri griff aber nicht ein. Wohl auch, weil der Pfiff kein klarer Fehlentscheid war. Allerdings mussten sich die Genfer an der eigenen Nase fassen, dass sie dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben.