Teamkollegen sollen Xhaka überzeugen

Es folgte Neujahr, alles wird besser 2020, dachten wohl einige Gunners-Fans. Und siehe da: Arsenal entzauberte den englischen Rekordmeister Manchester United 2:0. Einer der besten Spieler auf dem Platz: Granit Xhaka. Der Schweizer Nationalspieler überzeugte im Mittelfeld als Spielmacher. Arteta sagte nach der Partie: «Xhaka ist ein grossartiger Fussballspieler. Für die Art, wie wir spielen wollen, gibt es nicht viele, die seine Qualität am Ball haben. Deshalb bin ich froh, dass ich ihn habe.»

Granit Xhaka Vs Manchester United:?73 touches?93% pass accuracy?6 long balls completed ?Won 7/10 ground duels?2 interceptions?Drew 3 fouls to help us relieve pressureBossed the midfield as he always does against United.

— LTArsenal™ (@ltarsenal) January 1, 2020